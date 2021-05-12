После рейда общественников в Барнауле прокуратура проверит качество дорог

Ремонт велся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Фото: пресс-службы администрации Барнаула

После рейда общественников, которые выявили, что уложенный в Барнауле по федеральной программе асфальт уже «поплыл» и «растрескался», прокуратура проверит качество дорог. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- В связи с публикациями в СМИ материала «Общественники ужаснулись состоянию отремонтированных по БКАД барнаульских дорог» прокуратурой города организовано проведение проверки соблюдения законодательства при ремонте, - рассказали в ведомстве.

Как ранее писал Амик со ссылкой на «Гражданский патруль», активисты обнаружили несколько десятков расползающихся температурных трещин на покрытии улицы Советской Армии – на участке от Северо-Западной до 2-й Северо-Западной. Такая же ситуация наблюдается и на улице Антона Петрова. Ремонт на этих участках был в 2017-2018 годах.