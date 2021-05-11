Мужчина в больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 4 этажа упал осужденный. ЧП произошло 8 мая на территории завода «Нортек». Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul». Завод предоставляет колонии здание, на четвертом этаже которого проживают 134 заключенных, они являются подсобными рабочими.

- После трудовой смены он немного покушал «амброзии» со своими собратьями по неволе, а после им всем захотелось добавки. Оные индивиды не придумали ничего лучше, чем из простыней связать "канат", по которому 34-летний авантюрист решил спуститься с 4-го этажа, - пишет паблик.

Сейчас мужчина находится в реанимации с различными травмами, среди которых сотрясение, черепно-мозговая травма, переломы.

Как прокомментировали в пресс-службе краевого УФСИН, предварительно установлено, что в нарушение правил внутреннего распорядка учреждения осужденный пытался самовольно покинуть помещение общежития. По данному факту проводится служебная проверка.