В Камне-на-Оби произошло массовое падение светофоров

На указанных участках светофоры не работают до сих пор Фото: Анна СЕМИНА

За последнее время в Камне-на-Оби зарегистрировано массовое падение светофоров, об этом сообщает сайт издания «Каменские известия»

- Сразу на нескольких городских перекрестках перестали работать светофоры. Теперь лишь дорожные знаки регулируют перекрестки улиц Колесникова-Комсомольская и Северная-Каменская, - говорится в публикации.

Дело в том, что светофоры буквально вырвали из земли. Также оборванными оказались провода, которые питали эти регулировщиков, а в частности, на Северной улице светофор вовсе оказался завален целиком.

Местные жители пытались разобраться в двух моментах: как такое произошло и почему за неделю проблему не устранили. Как оказалось, причиной массового падения стала негабаритная сельскохозяйственная техника. Проезжая по улицам они задели провода и повалили регулировщиков.

- Сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП. Сметы на проведение работ уже составляются. А после этого организация, которой принадлежит негабаритная техника, оплатит ремонт, – прокомментировал инцидент начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства отдела по ЖКХ администрации района Армен Паносян.