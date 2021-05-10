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Общество10 мая 2021 9:26

Малый Павловский тракт в Барнауле перекроют из-за ремонта теплосетей

Ограничения введут на две недели
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Ограничения введут с 20 мая до 3 июня.

Ограничения введут с 20 мая до 3 июня.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле участок малого Павловского тракта перекроют из-за ремонта теплосетей. Проезд ограничат на две недели. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

– С 8 часов 20 мая до 8 часов 3 июня будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе здания №269. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети, – уточнили в пресс-службе.

Из-за этого изменится движение автобуса №47. Он будет двигаться по следующей схеме: …пр-кт Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания №154 (АЗС) – малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту; в обратном направлении без изменения.

Водителей просят спланировать маршрут объезда заранее.