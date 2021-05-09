Еще один водитель пострадал на алтайской трассе

Фото очевидца Александра Немченко

Еше об одном ДТП стало известно на трассе А-322 «Барнаул- Рубцовск- граница с республикой Казахстан». Авария произошла 9 мая, спустя час после смертельного ДТП в нескольких километрах от места происшествия. Подробности рассказали в краевом управлении МВД.

- ДТП произошло 9 мая 2021 года 5:30 на 37 км автомобильной дороги А-322 «Барнаул- Рубцовск- граница с республикой Казахстан» (в 1 км. от с. Бураново Калманского района), - прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, не имеющий права управления, двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Алейска на автомобиле Toyota Corona Premio, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате произошедшего ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Калманскую ЦРБ. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.