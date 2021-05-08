Фото мэрии.

В Барнауле запустят 6 фонтанов ко Дню Победы. Они будут включены с 9 до 20 часов. Это «Лилия» на площади Советов, фонтаны у театра драмы и у торгового центра «Россия», фонтан в поселке Южном, сообщает мэрия.

- Будет работать также любимый горожанами пешеходный фонтан с подсветкой на ул.Панфиловцев, 22, отремонтированный в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», - пишет мэрия.

Другие фонтаны, на ул.Малахова, 75, пр-кт Ленина, 90, площадь Мира, Научный городок, 39в, пр-кт Красноармейский, 104 и на площадке у Сити-центра — запустят до конца мая.