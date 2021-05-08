В Барнауле отремонтируют дополнительные улицы по нацпроекту

Фото мэрии.

В Барнауле по нацпроекту дополнительно отремонтируют несколько участков дорог. Всего в 2021 году на ремонт 23 участков направят около 907 млн рублей, сообщает пресс-служба города.

- Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог. Общий объем средств на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году составит 907,2 млн рублей, - рассказали в мэрии.

Среди участков улица Ползунова от Ленина до Промышленной, а также участок от ул.Кулагина до ул.Понтонный мост. Там работы должны завершить до осени.

Также отремонтируют мост через Пивоварку по ул.Северо-Западная. Стоимость работ 21,2 млн рублей. Срок выполнения работ также до 1 сентября.

На ремонт Павловского тракта от ул.Сельскохозяйственной до ул.Георгиева планируют направить 200 млн рублей, завершить работы требуется до 1 октября. Там заменят асфальт. Отремонтируют тротуар и сделают велодорожки.