Застройщику в Барнауле не разрешили построить «небоскреб» на Потоке

Застройщик собирался возводить дом на ул. 1-й Западной, 55а. Фото: Алтайский портал недвижимости

Барнаульскому застройщику не разрешили возвести «небоскреб» на ул. 1-й Западной, 55а. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», компания обратилась в комитет по строительству, архитектуре и развитию города с просьбой установить в отношении данного участка территориальную зону Ж-1, в рамках которой разрешено возводить многоэтажные многоквартирные дома до 25 уровней или 75 метров.

– Но специальная комиссия при профильном комитете отклонила предложение заявителя на том основании, что "установление испрашиваемой территориальной зоны приведет к нарушению п.2 ч.1 ст.34 ГрК РФ 9". Эта норма гласит, что «границы территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа», - сообщает портал.

Это значит, что соответствующие изменения сначала нужно внести в Генплан Барнаула и только потом в правила застройки. Согласно данным единого госрестра, площадь территории по этому адресу составляет 2399 кв. м.