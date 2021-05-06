На Алтае продлили штормовое предупреждение до 11 мая

В Алтайском крае до 11 мая продлили штормовое предупреждение. Это связано с высоким риском возникновения пожаров, сообщают в ГУ МЧС по региону.

– В период с 6 по 11 мая на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), с 7 мая местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), – отмечают в МЧС.

Спасатели обращают внимание на то, что в основном пожары возникают из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Местные жители разводят на своих участках огонь, сжигают мусор, а это может привести к серьезным происшествиям.