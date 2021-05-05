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Экономика5 мая 2021 9:41

Барнаул может стать базовым городом для нового лоукостера

S7 Group планирует вывести на рынок новую авиакомпанию
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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S7 Group планирует вывести на рынок новую авиакомпанию

S7 Group планирует вывести на рынок новую авиакомпанию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Группа компаний S7 Group планирует создать новую авиакомпанию-лоукостер, пишет РБК. Базовым городом может стать Барнаул.

По словам PR-директора S7 Group Ирины Колесниковой, сейчас компания оценивает рынок, чтобы понять, насколько оправданно создание лоукостера. Также она добавила, что группа ведет переговоры с зарубежными производителями самолетов Airbus и Boeing.

Руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в комментарии по поводу возможности создания лоукостера высказал мнение, что базовым городом для лоукостера может стать Владимир, Новокузнецк или Барнаул.

- Сейчас воздушная гавань Владимира пустует, но учитывая близость к Москве и туристический потенциал, такое предложение могло бы иметь высокий экономический эффект. Важно только форсировать реконструкцию инфраструктуры. Другими альтернативными вариантами могли бы стать Новокузнецк и Барнаул, - пишет он на странице в Facebook.