Барнаул может стать базовым городом для нового лоукостера

S7 Group планирует вывести на рынок новую авиакомпанию Фото: Олег УКЛАДОВ

Группа компаний S7 Group планирует создать новую авиакомпанию-лоукостер, пишет РБК. Базовым городом может стать Барнаул.

По словам PR-директора S7 Group Ирины Колесниковой, сейчас компания оценивает рынок, чтобы понять, насколько оправданно создание лоукостера. Также она добавила, что группа ведет переговоры с зарубежными производителями самолетов Airbus и Boeing.

Руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в комментарии по поводу возможности создания лоукостера высказал мнение, что базовым городом для лоукостера может стать Владимир, Новокузнецк или Барнаул.

- Сейчас воздушная гавань Владимира пустует, но учитывая близость к Москве и туристический потенциал, такое предложение могло бы иметь высокий экономический эффект. Важно только форсировать реконструкцию инфраструктуры. Другими альтернативными вариантами могли бы стать Новокузнецк и Барнаул, - пишет он на странице в Facebook.