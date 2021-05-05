«Эстафета поколений» пройдет 7 мая в Барнауле

«Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны алтайского биатлона на протяжении нескольких лет

7 мая на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва в программе краевых соревнований по летнему биатлону состоится «Эстафета поколений», посвященная Дню Победы. Вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь.

Эти соревнования проводятся только в Барнауле. В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет, из Барнаула, Бийска, Змеиногорска и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых к более старшим участникам.

В 15 командах известные в прошлом биатлонисты: Заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин. Среди действующих спортсменов: чемпионы России среди юношей Леонид Кульгуськин, Павел Волков, Валерия Дмитриева. Все сильнейшие биатлонисты Алтайского края.

«Эстафета поколений» - хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны алтайского биатлона на протяжении нескольких лет. В свое время они достигли больших успехов, когда были в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга ГУДВИЛЛ.

Начало соревнований в 11.00.