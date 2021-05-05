Змеиногорский тракт в Барнауле ремонтируют в рамках нацпроекта

Подрядчиком определено ООО «ДСУ 4» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали ремонт Змеиногорского тракта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- На первом этапе подрядчику предстоит выполнить фрезерование старого покрытия, укрепить дефектные участки цементной смесью. Также проектом предусмотрены работы по устройству тротуара по четной стороне дороги и велодорожки по нечетной стороне, - пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Подрядчиком определено ООО «ДСУ 4». Всего на реконструкцию участка от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной будет направлено 136 млн рублей.

К слову, сейчас в краевой столице в рамках нацпроекта ремонтируют еще четыре объекта: мосты через реку Власиха по улице Мамонтова и через реку Барнаулка по улице Челюскинцев, дороги по проезду Северному Власихинскому и улице Парфенова.