Дорогу в барнаульском микрорайоне Затон перекрыли из-за паводка

Для водителей есть альтернативный проезд Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В микрорайоне Затон перекрыли дорогу, которая ведет на остров Шубинский. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для водителей есть альтернативный проезд.

- Уровень воды в реке Обь, по данным Алтайского ЦГМС на 20:00, 4 мая составляет 465 см над нулем водомерного поста. В связи с подъемом уровня воды движение транспорта в микрорайоне Затон временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросская, - отметили в мэрии.

На участке уже установили ограждающие конструкции, а также дорожный знак «Въезд запрещён». Автомобилисты во время действия ограничений могут проехать по понтонному мосту.

Власти города просят участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.