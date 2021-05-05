В Барнауле изменили график работы мобильных пунктов вакцинации

Один из комплексов будет работать 9 мая на площади Сахарова. Фото: Минздрав АК

В Барнауле изменился график работы мобильных комплексов вакцинации против коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, один из них будет работать 9 мая на площади Сахарова.

- 8, 9 и 10 мая с 10 до 16 часов будет работать прививочный пункт на площади Сахарова, - отмечают власти края.

Также из-за майских праздников изменился график работы мобильных медицинских комплексов у торговых комплексов. С 4 мая вакцинироваться против коронавируса можно в ФАПах, стоящих возле «Пионера» и «Весны». Они открыты с 10 до 16 часов.

Напомним, в настоящий момент 71021 человек уже сделал первую прививку, 123082 человека привиты полностью.