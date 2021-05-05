Власти Барнаула планируют модернизировать ярмарку на местном «Арбате»

Фото: instagram.com/kulagina_maria_official/

С 20 по 23 мая в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет ярмарка в новом для города стиле. Как сообщила замглавы города по экономической политике Мария Кулагина на своей странице в инстаграме, в мэрии вдохновлялись калининградским фестивалем уличной еды.

- Около полгода назад, в день празднования дня города, в ходе экскурсии возникла мысль: трансформировать традиционную ярмарку на Мало-Тобольской в нечто более стильное! … Не долго думая (но и не быстро, а тщательно и со всей серьёзностью), появились эскизы будущей ярмарки на Мало-Тобольской, - пишет чиновница.

Дату выбирали, исходя из погоды и потока туристов, которых будет немало, так как в это время будут проходить соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

- Полиэтиленовые палатки заменили на современные эко-домики, добавили вкусной еды и напитков, позвали барнаульские компании, производящие полезное и необычное, а также запроектировали большой экран, сцену и музыку, - добавила Мария Кулагина.

Кстати, она предложила барнаульцам предложить свои идеи, что добавить на пешеходную улицу. Варианты можно написать ей в комментариях под постом или директ.