Новым главой Троицкого района стал Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Администрация Троицкого района

Главой Троицкого района Алтайского края избрали Игоря Краснова. Об этом сообщает издание «На земле Троицкой».

– На должность кроме Краснова претендовали Виктор Лаговской, Сергей Малых, Артем Жуков и Олег Чигирев. Двух последних комиссия не допустила к конкурсу. ФСБ нашла основания, препятствующие получению ими допуска к гостайне, – отмечает издание.

Главу избрали в первом туре голосования. Сейчас Игорь Краснов работает начальником управления Пенсионного фонда. В новой должности он пообещал трудиться на благо района.