Два серьезных пожара потушили в Барнаула

Спасатели эвакуировали нескольких человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле днем во вторник, 4 мая, почти одновременно произошло два серьезных возгорания. В результате этих ЧП погибших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

– Первый пожар произошел в двухэтажном неэксплуатируемом здании на улице проезд Рыночный. На месте происшествия в условиях задымления работали три звена газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды проложили две магистральные линии, – отметили в ведомстве.

Пожар локализовали на площади около 200 квадратных метров.

Другое возгорание произошло в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Водопроводная. Там горела квартира на втором этаже. Спасатели эвакуировали с помощью пожарной лестницы четырех человек. Открытое горение ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

В результате этих пожаров погибших нет. Причины возгораний установят специалисты.