Рейды по соблюдению масочного режима проводят в Алтайском крае

Рейды по соблюдению масочного режима в городском транспорте и на рынке проводят на Алтае. Фото:

Рейды по соблюдению масочного режима в городском транспорте и на рынке проводят в Бийске, Бийском, Зональном, Ельцовском, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Алтайского края. В мероприятии участвуют полицейские, администрация и сотрудники управления Роспотребнадзора по региона, сообщает пресс-служба ведомства.

– Специалисты территориального отдела отмечают, что в последнем рейде нарушений на городском транспорте выявлено не было, противоэпидемические мероприятия водителями и кондукторами выполняются. Во время рейда по центральному рынку составлен 1 протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ на продавца, осуществлявшего продажу без средств индивидуальной защиты, – добавили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили о необходимости соблюдать главные противоэпидемические меры: масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах, включая городской транспорт. Кроме того, не стоит забывать и о дезинфекции рук.