Пациенты с болезнью Бехтерева в Барнауле остались без высокотехнологичной медпомощи

Один укол буквально возвращает к жизни Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Алтайского края прекратил финансирование закупок генно-инженерных биологических препаратов для пациентов с тяжелым течением болезни Бехтерева. Об этом одному из больных сообщили в поликлинике №4 города Барнаула.

- Когда я собирался на очередной укол, мне сказали, что в настоящее время в поликлинике прекращено финансирование закупок генно-инженерных биологических препаратов «Цертолизумаб Пэгол» («Симзия») и «Козэнтикс» («Секукинумаб»), - рассказал барнаулец.

Препараты используются в терапии больных с тяжелым течением болезни. Без этой терапии пациенты не могут вести нормальный образ жизни.

- Человек ограничивается в движении, не может выполнять текущую работу, обслуживать себя. Больной погружается в ад. А один укол буквально возвращает к жизни, - рассказывает горожанин.

В Минздраве края на запрос «Комсомольской правды» ответили, что вопрос лечения пациентов с тяжелым течением болезни Бехтерева находится на контроле министерства:

- В настоящий момент решается вопрос по увеличению объемов оказания данного вида лечения. Часть пациентов уже начали терапию в ГБ №4.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.