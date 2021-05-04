Пациенты с болезнью Бехтерева в Барнауле остались без высокотехнологичной медпомощи

Один укол буквально возвращает к жизни
Фото: Олег УКЛАДОВ
Минздрав Алтайского края прекратил финансирование закупок генно-инженерных биологических препаратов для пациентов с тяжелым течением болезни Бехтерева. Об этом одному из больных сообщили в поликлинике №4 города Барнаула.
- Когда я собирался на очередной укол, мне сказали, что в настоящее время в поликлинике прекращено финансирование закупок генно-инженерных биологических препаратов «Цертолизумаб Пэгол» («Симзия») и «Козэнтикс» («Секукинумаб»), - рассказал барнаулец.
Препараты используются в терапии больных с тяжелым течением болезни. Без этой терапии пациенты не могут вести нормальный образ жизни.
- Человек ограничивается в движении, не может выполнять текущую работу, обслуживать себя. Больной погружается в ад. А один укол буквально возвращает к жизни, - рассказывает горожанин.
В Минздраве края на запрос «Комсомольской правды» ответили, что вопрос лечения пациентов с тяжелым течением болезни Бехтерева находится на контроле министерства:
- В настоящий момент решается вопрос по увеличению объемов оказания данного вида лечения. Часть пациентов уже начали терапию в ГБ №4.
«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.