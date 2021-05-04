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Здоровье4 мая 2021 8:45

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 4 мая 2021 года составило 2995

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 4 мая 2021 года
Константин Санталов
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Количество зараженных коронавирусом также растет

Количество зараженных коронавирусом также растет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию 4 мая скончались 2995 человек с коронавирусом, в том числе 2086 случаев от COVID-19, 909 случаев – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли пять человек с коронаврусом. Три из них скончались из-за COVID-19, два – по иным причинам, отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 49951, в том числе 3420 детей детей.

Из общего числа заболевших 489 случаев – завозные, в т.ч. 199 – из-за рубежа; 30660 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 49951 заболевших: 13050 – у больных внебольничной пневмонией, 29014 – у заболевших ОРВИ, в 7887 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 44862 человек, за прошедшие сутки вылечилось 60 пациентов.

Коронавирус Covid-19