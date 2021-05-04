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Авто4 мая 2021 7:56

В Барнауле изменили схему движения на участке улицы Лазурной

Автомобилистов призвали быть внимательными при проезде этого участка
Константин Санталов
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. Там проводят аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге, где просел грунт

. Там проводят аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге, где просел грунт

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Со вторника, 4 мая, в Барнауле изменили схему движения транспорта на перекрытом участке улицы Лазурной. Там проводят аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге, где просел грунт, пишет мэрия города.

– Движение по проезжей части четной стороны улицы Лазурной, в районе пересечения с Власихинской, будет перекрыто. На участке нечетной стороны улицы Лазурной, от Власихинской до въезда на парковку ТЦ «Лента», будет организовано двустороннее движение, – добавили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Автомобилистов призвали быть внимательными при проезде этого участка и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.

Автоновости