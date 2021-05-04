На Алтае 85-летний водитель уснул за рулем и погиб в ДТП

ДТП произошло в 7:30 на 264 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 4 мая, в Алтайском крае столкнулись грузовик и легковушка. В аварии погиб один человек, рассказали «Комсомольской правде – Барнаул» в пресс-службе краевой ГИБДД.

– ДТП произошло в 7:30 на 264 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, – отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 85-летний мужчина за рулем Toyota Camry ехал со стороны Бийска в направлении Барнаула. Водитель уснул за рулем, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с автомобилем Hino. Им управлял 31-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Camry погиб на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.