Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 мая 2021 года составило 49951

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным 4 мая 2021 года выросло на 67 человек и составило 49951 случай инфицирования, в том числе 3420 детей. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 4 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 788 человек. Кроме этого, 212 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 186, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 23, Бийск – 15, Рубцовск – 7, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Бийский, Заринский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Егорьевский, Калманский, Крутихинский, Первомайский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 60 человек. Всего вылечившихся – 44862.