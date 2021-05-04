Жителя Алтайского края обвиняют в мошенничестве при продаже велосипедов

Правоохранители завершили расследование уголовного дела Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Камня-на-Оби обвиняют в мошенничестве при продаже велосипедов. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, сообщает краевое управление МВД.

– На одном из сайтов молодой человек размещал объявления с заведомо ложной информацией о продаже велосипедов. Когда находился покупатель, то убеждал его внести предоплату, а потом уже обещал осуществить доставку. После получения денег он не отвечал на звонки, а в дальнейшем и вовсе отключал телефон, – пояснили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что с января по июнь 2020 года житель Камня-на-Оби обманул семь человек на сумму около 50 тыс. рублей. От его действий жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской, Костромской и Ярославской областей.

Ранее молодой человек не был судим. Он не возместил ущерб, потому что успел потратить деньги.