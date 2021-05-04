32-летний мужчина пропал в Барнауле

Поиски продолжаются Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропал 32-летний Дмитрий Титов. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.

– Местонахождение Дмитрия Титова неизвестно с 20 апреля 2021 года, – сообщают участники отряда.

Приметы пропавшего: рост 187 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: серая куртка, серые джинсы, черные туфли, черная шапка

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.