Погода в Алтайском крае 4 мая: небольшой дождь и до +18 градусов

В Барнауле днем 4 мая будет +13…+15 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Потепление продолжится в в Алтайском крае во вторник, 4 мая. Днем в регионе ожидается +13...+18 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Местами по востоку небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с, местами по востоку порывы до 19 м/с, – добавили синоптики.

В Барнауле днем 4 мая будет +13…+15 градусов. В начале дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 9-14 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Алтае в ближайшие сутки продолжится подъем воды в реках Обь, Чумыш, Тогул. Так, в районе села Усть-Чарышская Пристань возможно подтопление прибрежных территорий из-за выхода из берегов Оби. Река Тогул в районе села Тогул может подтопить пешеходный мост, достигнув опасной отметки 840 см.