На работу выйдет большинство сотрудников сферы услуг (52%) Фото: Олег УКЛАДОВ

Четверть жителей Алтая взяли отпуск на 4-7 мая. При этом 46% планируют поехать на дачу или в деревню, сообщает Зарплата.ру.

- Сервис провел онлайн-опрос, в котором приняли участие 1500 респондентов. 25% планируют уйти в отпуск, при этом 37% сделали это из-за того, что детсады и школы с 4-7 мая не работают, и детей не с кем оставить. А 13% не смогли согласовать желанный отпуск, - отмечает сервис.

46% их тех, кому удалось взять отпуск, планируют поехать в деревню или на дачу, 31% будут отдыхать дома, 17% поедут в другую страну или регион, в основном, в Горный или Сочи.

Работать, по данным опроса, продолжат 51% алтайских компаний. На работу выйдет большинство сотрудников сферы услуг (52%), страховых компаний и банков (63%), сельского хозяйства (37%).