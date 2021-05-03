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Происшествия3 мая 2021 11:43

53-летний мужчина погиб при пожаре в столетнем доме в Барнауле

Огонь повредил перекрытия, кровлю, веранду
Александра Сапожкова
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Пожар в Барнауле. Архивное фото

Пожар в Барнауле. Архивное фото

Фото: Олег УКЛАДОВ

53-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме 1911 года постройки в Барнауле вечером 2 мая, сообщает ГУ МЧС по региону.

- Пожар случился в деревянном доме по адресу ул. Анатолия, 178а. К моменту прибытия спасателей уже полыхала крыша. Огонь повредил также перекрытия, из-за чего в итоге рухнула веранда, - рассказали в ведомстве.

Тело погибшего обнаружили на втором этаже. Площадь, охваченная огнем, составила 150 "квадратов".

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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