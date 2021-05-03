53-летний мужчина погиб при пожаре в столетнем доме в Барнауле

Пожар в Барнауле. Архивное фото Фото: Олег УКЛАДОВ

53-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме 1911 года постройки в Барнауле вечером 2 мая, сообщает ГУ МЧС по региону.

- Пожар случился в деревянном доме по адресу ул. Анатолия, 178а. К моменту прибытия спасателей уже полыхала крыша. Огонь повредил также перекрытия, из-за чего в итоге рухнула веранда, - рассказали в ведомстве.

Тело погибшего обнаружили на втором этаже. Площадь, охваченная огнем, составила 150 "квадратов".

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.