18 жилых домов и 258 приусадебных участков затоплено на Алтае

В трёх населенных пунктах Алтайского края наблюдаются подтопления Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В трёх населенных пунктах Алтайского края наблюдаются подтопления. Всего подтоплено 258 приусадебных участков, 18 жилых домов и три участка дорог, сообщает ГУ МЧС по региону.

- В частности, подтопления наблюдаются в селах Красногорское, Ельцовка и Новая Ажинка Солтонского района, - уточнили в ведомстве.

Так, в селе Красногорское приведен в готовность пункт временного размещения в случае эвакуации, проведен подворовый обход граждан, им раздали памятки о действиях в период паводка. Организован круглосуточный мониторинг уровня воды, привлечена беспилотная авиасистема.

На участках дорог затруднен проезд, но проблем с жизнеобеспечением нет.

Паводковая обстановка в крае остаётся нестабильной, уровни воды колеблются. В населённых пунктах, которые находятся в зоне риска, ведутся подготовительные мероприятия.