В Барнауле 3 мая закроют движение на ул. Глушкова из-за ремонта сетей

Ремонт теплосетей в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на улице Глушкова в связи с аварийными работами на тепловых сетях 3 мая перекроют участок дороги, сообщает мэрия.
- Движение автотранспорта будет ограничено в районе здания №9 по всей ширине проезжей части, - рассказали в горадминистрации.
Ограничение действует с 22 часов 3 мая до 8 часов 6 мая.
Автомобилистам следует быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом сетей с 11 мая по 3 июня будет закрыто движение по всей ширине ул. Деповской в районе здания №26.
Также с 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня будет невозможно движение трамваев по пр. Строителей в районе зданий №8 и 9. Движение будет организовано по определенным схемам.