Более 122 тыс. жителей Алтайского края сделали две прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на утро 3 мая 2021 года, в Алтайском крае 122 055 человек полностью привились от коронавируса, то есть сделали две прививки, сообщает региональный оперштаб.

- Еще 71 778 человек получили первую прививку. В целом прививается 193 833 человек (+138 за минувшие сутки), - отметили в штабе.

Всего в Алтайский край в медорганизации поступило 250 587 комплектов вакцины.

Добавим, что на инфекцию в регионе обследовано 1 406 005 человек. Средний охват тестированием составляет 533 человека в день.

Общее число заболевших составляет 49 884 человека, в том числе 3 419 детей. Выздоровели 44 802 человека, умерли 2 990 инфицированных - все взрослые, в том числе по причине коронавируса 2 083, иные причины смерти у 907 человек.

За минувшие 24 часа зарегистрировано 69 новых случаев заболевания, выздоровело 70 пациентов, умерло 10, все от COVID-19.