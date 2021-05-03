Барнаульца задержали со свертками героина Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полиция задержала горожанина с 8 свертками героина массой 1,78 грамма. Также у него дома обнаружили десять шприцов и полиэтиленовый пакет с остатками вещества, сообщает ГУ МВД по краю.

- Ранее сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков установили места тайников-закладок с наркотическим средством. Полицейские изъяли из закладок четыре полимерных свертка с героином массой 1,22 грамма. Мужчина, признался, что является закладчиком интернет-магазина и намеревался сбыть вещества, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина 1986 года рождения ранее был судим за грабеж. Сейчас он заключен под стражу. По новому факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств» и «Незаконное производство, сбыт наркотических средств в значительном размере».