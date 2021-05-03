В Барнауле байкеры открыли мотосезон

Скриншот видео cherusovaphoto / Barnaul 22 "ВКонтакте"

2 мая барнаульские байкеры на парковке ТРЦ Galaxy открыли мотосезон, сообщается в группе "Мотоциклисты и байкеры Барнаула".

- Участники и зрители собрались в 13.00. Их ждала насыщенная программа: показательные выступления профессиональных мотоциклистов и конкурсы, - говорится в сообщении.

В 15.10 началось движение мотоколонны - байкеры организованно проехали по городу.

Отмечается, что открытие мотосезона - это главное байкерское событие года. Впрочем, не все горожане обрадовались этому событию. Барнаульцы оставляют негативные комментарии в соцсетях, и одна из претензий - громкое "рычание" мотоциклов, которое мешает окружающим.