Жара до +27 ожидается 3 мая на Алтае

Погода в Алтайском крае 3 мая 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода 3 мая 2021 года в Алтайском крае обещает быть жаркой. Температура воздуха местами в западных и южных районах достигнет +27 градусов, сообщает краевой гидрометцентр.

- В среднем же по краю ожидается +17...+22 (в Барнауле +20,+22). Преимущественно без осадков, ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду,- рассказали синоптики.

Также они отмечают, что в ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровня воды на реках. Так, на реке Тогул в районе села Тогул возможно достижение опасной отметки 840 см и подтопление подвесного пешеходного моста. А на реке Чумыш в районе Ельцовки и Заринска уровень может достигнуть 650 см, при этом возможно подтопление прибрежных пунктов.