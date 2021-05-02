Два представителя Алтая выступят на этапе Кубка мира по гребле

Этап Кубка мира в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая Фото: Анна СЕМИНА

В Краснодаре по итогам прошедшего Кубка России по гребле на байдарках и каноэ был назван состав сборной страны, которая будет бороться за олимпийские лицензии на Кубке мира. Среди них два представителя Алтайского края, сообщает «Алтайский спорт».

- Планируется, что Александр Дьяченко выступит на дистанции 200 метров в байдарке одиночке, а Ирина Андреева на этой же дистанции - в каноэ одиночке. Кроме того, Ирина Андреева в паре с Иваном Штылем из Приморья представят Россию на 200-метровой дистанции в миксте, - пишет издание.

Причем пока нет информации о том, будут ли наши спортсмены выступать непосредственно в Барнауле. Возможно они поборются за медали Кубка мира на других этапах.

Окончательный состав национальной сборной, которая отправится на Олимпиаду будет назван в середине июня.