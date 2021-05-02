В Новоалтайске задержали сбежавшего из колонии зэка

Сбежавшего поймали прямо на улице Фото: предоставлено пресс-службой

В Новоалтайске сотрудники Росгвардии задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного, сообщает пресс-служба ведомства.

- Предварительно установлено, что осужденный по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений» и приговоренный к трем годам лишения свободы самовольно покинул колонию-поселение, - говорится в релизе.

Похожего по приметам мужчину заметили в тот же день на одной из улиц города. Увидев экипаж вневедомственной охраны осужденный попытался сбежать, но его задержали

- Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции, - добавляют в ведомстве.