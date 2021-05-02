Межрегиональный фестиваль гармонистов пройдет в Барнауле

Фестиваль пройдет 21-22 мая Фото: предоставлено организаторами

21-22 мая в Барнауле состоится Межрегиональный фестиваль гармонистов имени Н.Н. Вавилова «Играй, тальянка русская!», сообщают организаторы.

- На него приедут более 160 участников – любителей гармони из Алтайского края и других территорий Сибири. Фестиваль посвящен памяти талантливого гармониста Николая Николаевича Вавилова, - анонсируют организаторы.

Участниками станут друзья и соратники Вавилова, кроме того, фестиваль посетят мастера-изготовители инструментов, коллекционеры гармоней, творческие коллективы, юные гармонисты.

- Зрители познакомятся с народной музыкой, творческими и самобытными людьми – гармонистами, исполнителями частушек, народных песен и танцев под гармонь, - говорят организаторы.

Фестиваль пройдет в Парке отдыха и культуры «Центральный» (пр. Социалистический, 11).