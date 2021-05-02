Определилась фирма, которая займется содержанием пляжа Барнаула

Подрядчик займется содержанием пляжа, туалетов, душа, раздевалок и т.д. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Барнаула провели конкурсную процедуру по определению подрядчика на содержание городского пляжа, сообщает «Политсибру» со ссылкой на сайт госзакупок.

- Мэрия Барнаула выделит 360 тысяч рублей на содержание городского пляжа на острове Помазкин. Еще 95,5 тысяч пойдут на восстановление водозабора, - пишет издание.

Так содержанием и благоустройством пляжа займется компания «Майами-Импорт». Ранее она уже выигрывала тендеры, начиная с 2017 года. На ее совести будет содержание уличных туалетов, душевых, установка раздевалок и т.д. Других желающих заняться организацией отдыха барнаульцев не нашлось.

Помимо этого «Майами-Импорт» займется обеспечением водозабора.