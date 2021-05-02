Авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Фото: скриншот видео из группы "Инцидент Барнаул"

В воскресенье, 2 мая, в Барнауле произошло ДТП с участием легковушки и мотоциклиста. Об этом рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул».

- На Новосиликатном возле школы №50 пожилой мужчина выезжал со двора на проезжую часть и в этот момент по встречке в машину влетел мужчина 30-ти лет на мотоцикле, - говорится в сообщении на странице сообщества во «Вконтакте».

По предварительным выводам врачей, у мотоциклиста сотрясение головного мозга. Однако не менее, правда в психологическом аспекте, пострадал и тот водитель, в чей автомобиль он врезался.

- Человек на машине сильно перенервничал, - отмечают очевидцы.