В барнаульском дворе на Островского начали ремонт

Ремонт двора Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С субботы, 1 мая, в Барнауле приступили к ремонту двора жилой многоэтажки на Островского, 15, сообщает пресс-служба администрации города.

- По этому адресу планируется заменить бордюрный камень, асфальтовое покрытие внутридворового проезда, а также обустроить современный детский игровой комплекс, установить скамейки и урны, - отмечают в пресс-центре.

Работы ведет ООО СПК «Индустрия» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в Барнауле по проекту будет отремонтировано 23 двора и это только в 2021 году.