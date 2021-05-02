Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 мая 2021 года составило 49815

Выздоровели за все время наблюдения коронавирусных больных 44732 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 мая 2021 за сутки увеличилось на 74 новых случая и составило 49815, сообщает оперативный штаб по региону.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 21, Бийск – 9, Рубцовск – 7, Бийский район – 5, Павловский, Смоленский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Родинский, Табунский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Целинный, Шипуновский районы – по 1 заболевшему, - пишет источник.

Таким образом, общее число инфицированных уже постепенно подбирается к отметке в 50 тысяч человек.

Выздоровели за все время наблюдения коронавирусных больных 44732 пациентов. Скончались 2980 человек.