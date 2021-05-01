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Общество1 мая 2021 13:11

Пассажирскую навигацию открыли в Алтайском крае

В предстоящем сезоне планируют перевезти более 120 тыс. человек
Константин Санталов
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Жители и гости региона смогут воспользоваться речным транспортом

Жители и гости региона смогут воспользоваться речным транспортом

Фото: Минтранс Алтайского края

В пятницу, 30 апреля, в Алтайском крае открыли пассажирскую навигацию по реке Обь, сообщает минтранс региона.

– С 30 апреля начинаются пассажирские перевозки по нескольким направлениям – Барнаул – Рассказиха, Барнаул – Бобровка, Барнаул – Кокуйское. Жители и гости региона смогут воспользоваться речным транспортом, – добавили в министерстве

Директор «Барнаульского речного порта» Александр Крук рассказал, что из-за пандемии пассажиропоток в 2020 году значительно сократился в сравнении с 2019 годом. В этом сезоне планируют перевезти более 120 тыс. человек.

Навигационный период грузовых перевозок речным транспортом в Алтайском крае начался 26 апреля.