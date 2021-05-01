Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае 1 мая 2021 года составило 2973

За сутки умерли шесть человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию 1 мая скончались 2973 человека с коронавирусом, в том числе 2069 случаев от COVID-19, 904 – иные причины смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– За минувшие сутки умерли шесть человек с коронаврусом. Все они скончались от COVID-19, – отметили в оперштабе.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 49741 человек, в том числе 3412 детей.

Из общего числа заболевших 486 случаев – завозные, в том числе 198 – из-за рубежа; 30508 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 49741 заболевших: 13007 – у больных внебольничной пневмонией, 28858 – у заболевших ОРВИ, в 7876 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 44660 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 127 пациентов.