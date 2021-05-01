На улицах Барнаула начали наносить новую дорожную разметку

Новая разметка в краевой столице Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Специалисты начали наносить новую горизонтальную дорожной разметку в краевой столице. Сначала ее обновят на основных магистралях города, исходя из погодных условий, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.

– До 9 мая планируется выполнить работы на проспектах Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсмольском, а также на улицах Молодежной, Димитрова, Чкалова, Гоголя, Партизанской и Никитина, – добавили в горадминистрации.

В течение всего дорожно-строительного сезона планируют нанести 97,5 тыс. квадратных метров разметки, в том числе 17,4 тыс. – из износостойких материалов.

Участников дорожного движения просят быть особенно внимательными во время проезда участков, где обновляют разметку.