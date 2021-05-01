Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Жителей региона поблагодарили за вклад в развитие и процветание Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко вместе председателем Алтайского краевого Заксобрания Александром Романенко поздравил жителей региона с 1 мая – праздником Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

– Первомай – по-настоящему народный праздник. Он объединяет людей разных возрастов и профессий, дарит радость встреч с родными и близкими, символизирует стремление сделать мир лучше. Отмечая этот праздник, в нашей стране в первую очередь прославляют людей труда. Только добросовестная, ответственная работа способствует развитию каждого региона России, – сказано в поздравлении.

Губернатор и председатель АКЗС подчеркнули, что честные труженики во все времена были опорой государства, поэтому в стране делают все возможное для защиты их интересов.

– Повышение качества жизни, заработной платы и уровня социального обеспечения работника являются важнейшими направлениями государственной политики, – также говорится в поздравлении.

Виктор Томенко и Александр Романенко поблагодарили жителей региона за вклад в развитие и процветание Алтайского края. Они пожелали счастья, здоровья, добра и благополучия.