Барнаулец украл из дома поводок, решетку с окна и приставку

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские раскрыли квартирную кражу. Задержанный мужчина уже признал свою вину, пишет региональное управление МВД.

– В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что в ее отсутствие неизвестные проникли к ней в дом и похитили цифровую приставку, металлическую решетку с окна и собачий поводок с ошейником, – добавили в ведомстве.

Кроме того, в одной из комнат разбили экран телевизора.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 46-летний барнаулец без постоянного места работы, он дал признательные показания.

Полицейские возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».