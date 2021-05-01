Появился график выплаты пенсий в мае 2021 в Барнауле

В Барнауле живет более 196 тыс. пенсионеров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пенсионном фонде сообщили график выплаты пенсий в мае 2021 в Барнауле. В связи с праздничными и нерабочими днями он изменился.

– Доставка пенсии через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с графиком и с учетом режима работы отделений почтовой связи (в отделениях почтовой связи выходными (праздничными) днями в мае 2021 года являются 1 и 9 мая), – подчеркнули в управлении пенсионного фонда по Алтайскому краю.

Там добавили, что 29 апреля банки зачислили пенсии и другие выплаты за май тем, кому они приходят на счет ежемесячно 8 числа.

По информации на 1 апреля, в Барнауле живет 196 598 пенсионеров.