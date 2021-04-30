В Барнауле назвали дату окончания отопительного сезона

С 11 мая в Барнауле закончат отопительный сезон Фото: Анна СЕМИНА

Власти Барнаула назвали дату окончания отопительного сезона-2021. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

- 11 мая в Барнауле завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк, - говорится в сообщении.

Отметим, ранее об окончании отопительного сезона заявили власти Рубцовска и Бийска. Так в наукограде батареи станут холодными завтра, 1 мая, а в Рубцовске от отопления решили отказаться уже с 30 апреля.