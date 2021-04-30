На Алтае мужчина сбил лошадь и прямо на дороге разделал тушу

Уголовное дело завели по статье "Кража" Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Онгудайского района Республики Алтай подозревается в том, что сбил лошадь, а ее тушу разделал прямо на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В ноябре прошлого года в дежурную часть Отделения МВД России по Онгудайскому району с заявлением о пропаже лошади обратился житель села Бичикту Бом. Сельчанин пояснил, что с конца лета животное находилось на свободном выпасе, - рассказывают в ведомстве.

Когда мужчина решил загнать ее на стоянку, то не смог найти животное. Самостоятельные поиски результата не принесли. В итоге пришлось обратиться в полицию.

Спустя некоторое время стражи правопорядка установили, что еще в августе прошлого года на подъезде к селу Бичикту Бом лошадь ночью выскочила на дорогу и попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz, под управлением 29-летнего жителя села Онгудай. Чтобы скрыть следы происшествия, мужчина прямо на проезжей части разделал тушу погибшего животного, погрузил его в багажник, а спустя несколько дней сдал мясо на одной из закупочных площадок в Горно-Алтайске. За него он получил 27 тысяч рублей. Это притом, что владелец лошади оценил ущерб в 80 тысяч. Деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.