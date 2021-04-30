Главу Троицкого района избрали на Алтае

Игорь Краснов был избран большинством голосов Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 30 апреля, на сессии Троицкого районного Совета депутатов был избран новый глава района, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

- По итогам проведенного конкурса, главой муниципального образования большинством голосов от установленной численности депутатов был избран Игорь Владимирович Краснов, 1959 года рождения, - сообщает источник информации.

Ранее Краснов занимал пост начальника управления Пенсионным фондом в районе. Кресло главы ему досталось на ближайшие пять лет. В этой должности он заменит Андрея Овсянникова, который в октябре прошлого года перешел на место главы Октябрьского района Барнаула, но долго там не продержался и написал заявление, после чего, как оказалось, стал фигурантом уголовного дела.